بلينكن: السعودية اشترطت تقديم تنازلات ملموسة للفلسطينيين قبل أي اتفاق مع إسرائيل

أفاد موقع "واللا" العبري بأن وزير الخارجة الأمريكي أنتوني بلينكن، نقل عن مسؤولين سعوديين اشتراط الرياض تقديم تنازلات واضحة وملموسة للفلسطينيين مقابل أي اتفاق مع إسرائيل.

وبحسب الموقع، فقد جاءت تصريحات بلينكن خلال مقابلة مع برنامج Pod Save The World، فيما أوضح، بأن "وجود الجانب الفلسطيني في اتفاق التطبيع مع إسرائيل ليس طموحًا أمريكيًّا فحسب، بل مطلبًا سعوديًّا".

وقال وزير الخارجة الأمريكي "لا يمكن أن يكون التطبيع بديلًا عن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق تطبيعي بين الرياض وتل أبيب"، غير أنه استدرك بالقول "الجهد الذي نستثمره يستحق الثمار التي سنجنيها".