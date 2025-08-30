الداخلية السورية تعلن نتائج عمليتها الأمنية في طرطوس (صور)

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، مساء اليوم السبت، نتائج العملية الأمنية، التي نفذتها في ريف طرطوس، التي تقع غرب البلاد.

وأسفرت العملية الأمنية عن مقتل عدد من أفراد خلية خارجة عن القانون، وإلقاء القبض على مطلوبين آخرين، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

أخبار ذات علاقة مقتل عنصرَي أمن سوريين بهجوم مسلح في طرطوس

وجاءت العملية في إطار ملاحقة المجموعة الخارجة عن القانون المتورطة في استهداف دورية للأمن الداخلي عند مدخل مدينة طرطوس في الـ8 من شهر آب/أغسطس الجاري، ما أدى إلى مقتل عنصرين، وفقًا لما ذكرت الداخلية السورية.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال محمد، إن وحدات المهام الخاصة نفّذت الهجوم الأمني بالتعاون مع الفرقة 56 من تشكيلات وزارة الدفاع، حيث دارت اشتباكات مسلّحة مع عناصر الخلية قبل أن يتم تحييد بعضهم والقبض على الآخرين.

وأكد أن العملية كشفت عن مزرعة كانت تُستخدم كنقطة طبية سرية لعلاج عناصر الخلية، إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخائر التي استُعملت في هجمات استهدفت الجيش وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.

وشدد العقيد عبد العال على "الاستمرار في العمل على تفكيك أوكار الإرهاب وملاحقة كل من يعبث بأمن الوطن والمواطنين"، لافتًا إلى أن الحملة الأمنية في ريف طرطوس ما زالت مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها.

وكان قد قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي السوري في محافظة طرطوس، إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من كراج المدينة، بحسب "تلفزيون سوريا".