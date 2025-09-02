انتحاري يفجّر سيارة مفخخة قرب معسكر اللواء 444 في ليبيا (فيديو)

أعلن اللواء 444 قتال التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي، أن انتحارياً فجّر سيارة مفخخة عند محيط معسكره في مدينة بني وليد، الثلاثاء، دون خسائر في صفوفه.

وذكر بيان للواء، أن الانتحاري أقدم على تفجير نفسه بالسيارة أمام المعسكر، موضحًا أن قواته تمكنت من السيطرة على الموقف في لحظاته الأولى، دون تسجيل أي خسائر أو خروقات في صفوف القوة.

وأضاف البيان أن "هذه الأعمال التي تنفذها أيادي الإرهاب الجبانة لن تنال من عزيمتنا، ولن تزيدنا إلا إصراراً على مطاردة أوكار الإرهاب واقتلاعها من جذورها".

وأشار اللواء إلى أن التحقيقات انطلقت فور وقوع التفجير، مجددًا التزامه بمواصلة أداء واجبه في حماية الوطن، وملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار ليبيا، موضحًا أن المعسكر يواصل مهامه بكامل الجاهزية.