تواصل الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
تواصلت اليوم الإثنين، الاشتباكات في جنوب لبنان، بين ميليشيا حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية، بحسب مراسلة "إرم نيوز".
وأعلن "حزب الله" عن استهداف ثكنة برانيت، حيث مركز قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية، لمرتين بصواريخ بركان.
ويستخدم "حزب الله" هذا النوع من الأسلحة حديثًا في عملياته ضد إسرائيل، ويتراوح وزن الصاروخ الواحد بين 300 و500 كيلوغرام من المتفجرات، وفق ما ذكر الأمين العام للحزب حسن نصرالله في خطابه الأخير.
وشملت الهجمات انطلاقًا من جنوب لبنان تلة الكرنتينا، وحدب يارون ومستوطنة برعام في الجليل الأعلى، وثكنة زبدين الواقعة في مزارع شبعا المحتلة.
بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قذائف في مناطق مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة، مشيرة إلى أنه تم تفعيل القبة الحديدية الإسرائيلية للتعامل مع الصواريخ التي انطلقت من القطاعين والشرقي في جنوب لبنان.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن حزب الله أطلق "أكثر من ألف مقذوف من لبنان ضد أهداف إسرائيلية منذ بدء العمليات".
ويقول "حزب الله" إن ضرباته أصابت 1523 عنصرًا من الجيش الإسرائيلي في المستوطنات الشمالية، ونشر جدولًا قال إنه يظهر توزيع الإصابات على المستشفيات الإسرائيلية في زيف صفد، ونهاريا، ورمبام، وهلال يافيه والكرميل و المركزي في عيمك.
وبدأت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي يوم الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم واحد من هجوم حركة حماس ورد الجيش الإسرائيلي بأعنف حرب على قطاع غزة.