تواصل الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

تواصلت اليوم الإثنين، الاشتباكات في جنوب لبنان، بين ميليشيا حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية، بحسب مراسلة "إرم نيوز".

وأعلن "حزب الله" عن استهداف ثكنة برانيت، حيث مركز قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية، لمرتين بصواريخ بركان.

ويستخدم "حزب الله" هذا النوع من الأسلحة حديثًا في عملياته ضد إسرائيل، ويتراوح وزن الصاروخ الواحد بين 300 و500 كيلوغرام من المتفجرات، وفق ما ذكر الأمين العام للحزب حسن نصرالله في خطابه الأخير.

وشملت الهجمات انطلاقًا من جنوب لبنان تلة الكرنتينا، وحدب يارون ومستوطنة برعام في الجليل الأعلى، وثكنة زبدين الواقعة في مزارع شبعا المحتلة.