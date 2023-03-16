تهديدات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله.. و"اليونيفيل" تدعو لضبط النفس

وكانت حادثة أمنية وقعت في تقاطع "مجيدو"، الإثنين الماضي، إذ تسلل فلسطيني من جنوب لبنان إلى الحدود الإسرائيلية، وزرع عبوة ناسفة عند التقاطع، قبل تصفيته بواسطة الجيش الإسرائيلي، ليتبين أن بحوزته حزاما ناسفا وقنبلة يدوية، وسط تقديرات إسرائيلية بأن حزب الله على علم بذلك.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال تفقده للمناطق الحدودية الشمالية، برفقة قوات عسكرية من "تشكيل الجليل-الفرقة 91"، بأن "من يقف وراء الحادثة سيندم على ذلك بشدة".

وشارك في تلك الزيارة كل من رئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هاليفي، وقائد الجبهة الشمالية أوري غوردين، وقائد تشكيل الجليل شاي كلابر.

ونقل الإعلام العبري جانبا من التصريحات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي، تعقيبًا على حادثة مفترق "مجيدو"، في شمالي إسرائيل.

وثمّن غالانت ردة فعل الجيش الذي واجه الحادثة بسرعة، ما أدى إلى تصفية المنفذ، ومنع حدوث عملية أخرى كان سينفذها، على حد قوله، كما تلقى إفادة بشأن سير التحقيقات وتقديرات قوات الأمن بالمنطقة، والنتائج الأولية، والصورة الاستخبارية للأوضاع.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي من يقف وراء الحادثة، قائلا: "سنجد المكان المناسب والطريقة المناسبة وسنضرب من يقف وراء الاعتداء".