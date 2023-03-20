وسط رفض المستقلين وقوى تشرين.. البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو"
صوت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليغو"، الخاص بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، رغم مقاطعة النواب المستقلين لجلسة التصويت ومحاولة كسر النصاب لعقد الجلسة، مع رفض القانون من قبل قوى تشرين والقوى المدنية.
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسته الساعة الحادية عشر صباح الأحد من أجل التصويت على قانون الانتخابات الجديد، لكن الخلافات السياسية على القانون، أجلت الجلسة الى فجر اليوم الاثنين.
وقالت مصادر برلمانية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي، عقد جلسته، فجر اليوم الاثنين، بعد وصول القوى السياسية الكبيرة إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات الجديد، مع رفض القانون من قبل النواب المستقلين، الذين قاطعوا الجلسة من أجل كسر النصاب ومنع تمرير القانون".
وبينت المصادر أن "النواب المستقلين سيكون لهم توجه لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة التصويت لوجود شكوك بنصاب الجلسة، (حسب ادعائهم) إضافة لوجود فقرات في القانون تخالف الدستور العراقي".
وأضافت المصادر البرلمانية العراقية أن "مجلس النواب صوت على موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، ليكون موعدا ملزما للحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات".
وجاء تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليغو" وسط رفض سياسي وشعبي للقانون، الذي أصر "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران على إقراره، وفق نظام "سانت ليغو" مستغلًا بذلك غياب التيار الصدري، عن الساحة البرلمانية والسياسية.
وشهدت عدد من المدن العراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.
وتخللت الاحتجاجات التي نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حاليًا في البرلمان، عمليات قطع طرق رئيسة وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط وجنوب البلاد.
وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي؛ تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا.
وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقًا القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.