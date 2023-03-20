وسط رفض المستقلين وقوى تشرين.. البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو"

صوت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليغو"، الخاص بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، رغم مقاطعة النواب المستقلين لجلسة التصويت ومحاولة كسر النصاب لعقد الجلسة، مع رفض القانون من قبل قوى تشرين والقوى المدنية.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسته الساعة الحادية عشر صباح الأحد من أجل التصويت على قانون الانتخابات الجديد، لكن الخلافات السياسية على القانون، أجلت الجلسة الى فجر اليوم الاثنين.