وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".
ووفق الوكالة، "استقبل وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في مطار البحرين الدولي".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الخارجية الإسرائيلية قولها، إن الوزير كوهين سيترأس وفدا يضم شخصيات سياسية واقتصادية إسرائيلية بارزة تشارك في المساعي لدفع العلاقات بين الدولتين.
ومن المقرر ـ حسب الخارجية الإسرائيليةـ أن يجري الوزير كوهين محادثات مع مسؤولين كبار في البحرين، وسيوقع على عدة مذكرات تفاهم بين البلدين، فيما سيدشن رسميا المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة.