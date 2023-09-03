وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

ووفق الوكالة، "استقبل وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في مطار البحرين الدولي".