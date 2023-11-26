80 % أصبحوا نازحين.. خطر انتشار الأمراض المعدية يهدد سكان غزة

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليًّا، حيث يقيم نحو 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع، وفقًا لِما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح البيان أن الجوع هو السبب الرئيس لهذا النزوح الجماعي، إذ لم يتلقَّ سكان شمال غزة أي مساعدات غذائية منذ أسابيع.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه بسبب ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب، يضطر معظم النازحين من الرجال والصبية الأكبر سنًّا إلى البقاء في الخارج، أو في ساحات المدارس، أو في الشوارع، بجوار الجدران الخارجية للملاجئ.