منازل السودانيين.. ملاذ الفارين من الحرب عوضًا عن مخيمات النزوح

فتحت العديد من الأسر السودانية في ولايات "نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض"، منازلها لاستقبال مئات الفارين من جحيم حرب "الجيش والدعم السريع" التي دارت رحاها داخل العاصمة الخرطوم، دون الحاجة لإقامة مخيمات نزوح.

ومنذ اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل الجاري، فر آلاف المواطنيين من سكان الخرطوم إلى الولايات، في أول عملية نزوح داخلي لأهالي العاصمة التي طالما كانت مركزا لاستقبال الفارين من حروب الهامش.

وفي مدينة "الدويم" في ولاية النيل الأبيض ينهمك مبارك علي، ضمن مجموعة من الشباب الآخرين، في استقبال الأسر الفارة من حرب الخرطوم، ويقومون بتوزيعها على منازل سكان المدينة.