خبير عسكري لـ"إرم نيوز": لا يمكن الحديث عن مكاسب حقيقية خلال حرب غزة

قال الخبير في الشؤون العسكرية رائد موسى، إنه بالنسبة لميزان الربح والخسارة لا يمكن الحديث عن مكاسب حقيقية في ظل الخسائر البشرية والعمرانية الهائلة التي تعرض لها قطاع غزة.

وأضاف "موسى" في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه إضافة لذلك، فهناك التهديد الوجودي بالتهجير القسري أو حتى الطوعي عن طريق إعدام سبل الحياة لسكان القطاع.

واستدرك قائلاً: "لكن بعيدًا عن تلك الخسائر، فإن حماس نجحت بفرض مكاسب مؤقتة، أبرزها فرض وقف كامل لإطلاق النار، ووقف الطيران خلال الهدنة".

وأعلنت الخارجية القطرية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الهدنة التي تم التوصل إليها بين حماس وإسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة الـ 7 صباح يوم الجمعة.