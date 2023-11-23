خبير عسكري لـ"إرم نيوز": لا يمكن الحديث عن مكاسب حقيقية خلال حرب غزة
قال الخبير في الشؤون العسكرية رائد موسى، إنه بالنسبة لميزان الربح والخسارة لا يمكن الحديث عن مكاسب حقيقية في ظل الخسائر البشرية والعمرانية الهائلة التي تعرض لها قطاع غزة.
وأضاف "موسى" في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه إضافة لذلك، فهناك التهديد الوجودي بالتهجير القسري أو حتى الطوعي عن طريق إعدام سبل الحياة لسكان القطاع.
واستدرك قائلاً: "لكن بعيدًا عن تلك الخسائر، فإن حماس نجحت بفرض مكاسب مؤقتة، أبرزها فرض وقف كامل لإطلاق النار، ووقف الطيران خلال الهدنة".
وأعلنت الخارجية القطرية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الهدنة التي تم التوصل إليها بين حماس وإسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة الـ 7 صباح يوم الجمعة.
وتابع: "من ناحية عسكرية تكتيكية، الهدنة لا تعني الكثير لمقاتلي حماس، فهم أصلًا متمركزون في مناطقهم التي لم يخوضوا فيها أي قتال، لاسيما المعركة البرية المحتدمة بين أطراف النزاع، ولربما فقط قد تفيد الهدنة بتعزيز مزيد من الذخائر العسكرية، تحديدًا الصواريخ المضادة للدروع، وقذائف ياسين 105، وعبوات تاندوم التفجيرية، فضلًا عن المواد التموينية إن كان لديها نقص بهذه المواد".
وأردف موسى: "لكي نستطيع التنبؤ بخطوات الجيش الإسرائيلي المقبلة، علينا استخلاص الهدف الحقيقي له من الحرب، والواضح من ممارساته أنه يعمل على تنفيذ جريمة إبادة جماعية لأهل قطاع غزة، بما يشمل ذلك تدمير شامل لمرافق وسبل الحياة في القطاع، بهدف تهجير سكانه أو تغيير واقع غزة الديموغرافي بالتهجير القسري أو الطوعي لمن تتقطع بهم السبل جرّاء هذه الحرب المدمرة".
وأوضح أنه "بالقياس على ذلك، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى الوقت لينفذ أكبر قدر ممكن من الإبادة الجماعية، والتدمير الهائل لمقدرات قطاع غزة، مع هدفه المعلن في إسقاط حكم حماس، وتدمير بنيتها العسكرية والسلطوية".
واستكمل حديثه، قائلاً: "إسرائيل تدرك أن هذا هدف لا يمكن تحقيقه بشكل سريع وبوقت محدود، فنظام الحكم حتى وإن دمرت مؤسساته، يمكن أن يستمر بشكل من أشكال الحكم الميداني، خاصة أن قطاع غزة صغير نسبيًا، وتسيير النظام فيه لا يحتاج للكثير من المؤسسات والإمكانات".
وقال الخبير العسكري إن "البنية العسكرية لحركة حماس تقوم على تشكيلات قتالية بأسلحة خفيفة لا يمكن تفكيكها أو تحطيمها، لأنها قائمة على رجال من سكان المجتمعات والأحياء التي يقاتلون منها وفيها، ويبدو من أسلوبهم القتالي أنهم مجهزون جيدًا بالمواد التموينية والسلاح والذخائر ليستمروا بالقتال لعدة أشهر".
وأكد موسى أن "الهدنة بالدرجة الأولى ستخدم الجانب السياسي لجميع الأطراف، فحركات الاحتجاج ضد الحرب تتصاعد، وأشكالها تتطور بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد استقرار الحكومات الغربية الفاعلة في العالم، لذلك فإن الهدنة لربما تقلل من منسوب مشاهد جرائم قتل الأطفال، وسفك الدماء الهائل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، بالإضافة إلى إمكانية ظهور مشاهد جديدة مؤلمة ومثيرة للغضب العالمي كانت تخفيها ظروف إطلاق النار".
وعن الجانب الإسرائيلي، قال "موسى" إن الجانب السياسي الإسرائيلي بحاجة إلى شيء ما لتهدئة أهالي الرهائن والأسرى في غزة، ولكن العنصر الحاسم لديه هو الضغط الأمريكي الذي فرض عليه الالتزام بهدنة تخفف قليلًا من تصاعد حدة الغضب في الرأي العام العالمي".
وأشار الخبير العسكري إلى أن أنظار الجيش الإسرائيلي تتجه لفرض سيطرة طويلة تمتد لعدة أشهر، ولربما سنوات، على مفاصل جغرافيا قطاع غزة، لذلك من الممكن أن يعزز وجوده في المنطقة التي تفصل مدينة غزة عن جنوب القطاع، ووجوده في المناطق الشمالية والشرقية للقطاع، لافتًا إلى أن عمليات القصف الجديدة لرفح تشير إلى رغبة الجيش في اختبار إمكانية إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر، وهذا مرهون بمدى قدرة المقاومة الفلسطينية على إفشال هذا المسعى".
وختم حديثه بالقول: "يبدو أن لدى المقاومة كفاءة جيدة نسبيًا في المناورة، وعدم السماح للجيش الإسرائيلي بفرض سيطرة تامة، وممارسة سلطات بشكل واسع على المناطق التي يدخلها في غزة".