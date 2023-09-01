مقتل فلسطيني إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا بعد اقتحامها بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، حيث اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين تصدوا للقوة المقتحمة.

وأفاد شهود عيان، أن القوة الإسرائيلية وصلت إلى البلدة وحاصرت منزلًا من جميع الاتجاهات، وطالبت سكان المنزل بمغادرته، قبل أن تعتقل ساكنيه، فيما طالبوا عبر مكبرات الصوت أحد السكان تسليم نفسه بعد احتجاز ذويه.

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط المنزل المحاصر، أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين آخرين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة أحد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.