"جرائم غزة" تلاحق بايدن.. ضغوطات متزايدة في أمريكا لكبح تسليح إسرائيل
ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه ضغوطًا وردود فعل متنامية، حتى من قبل الديمقراطيين، بسبب استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة المدمرة، التي يظهر تأثيرها جليًّا مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بين المدنيين في قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الانتقادات كثُرت، والمطالبات تزايدت، لحثّ الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم العسكري الرئيس لإسرائيل، على بذل مزيد من الجهد لضمان سلامة المدنيين في غزة.
وفي قلب النقاش، بينما يسعى بايدن للحصول على مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية إضافية لعملية إسرائيل العسكرية في غزة، تبرز قواعد الإدارة الأمريكية الخاصة بتسليح الدول الأجنبية، التي تشير إلى أن عمليات نقل الأسلحة يجب ألا تتم عندما ترى الحكومة الأمريكية أن هناك انتهاكات ـ احتمالية حدوثها في عمليات إسرائيل العسكرية الحالية في غزة كبيرة ـ للقانون الدولي.
وفي تطور لافت ناشد خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ بايدن، هذا الأسبوع، قائلين: "إن خطر انتهاك القانون الدولي ومعاييرنا يتزايد مع استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان".
واشتكى عدد آخر من المشرّعين أيضًا، من افتقار الإدارة للشفافية بشأن الأسلحة المقدّمة لإسرائيل، وطالبوها بالتحقق من استخدام الأسلحة وفقًا للقانون الدولي.
وقالت السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساشوستس): "إن الحكومة الأمريكية مُلزمة بربط المساعدة بالامتثال للقوانين الأمريكية والعالمية. ومن المهم للغاية أن نتابع في الوقت الفعلي ما إذا كان أولئك الذين يتلقون مساعداتنا يقومون في الواقع بحماية أرواح المدنيين".
بدورها، قالت الإدارة الأمريكية، علنًا: "إنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان سلوك إسرائيل يتوافق مع قوانين الحرب، والإدارة تقوم بجمع المعلومات، لضمان عدم استخدام المساعدات الأمريكية بطرق تنتهك القوانين الأمريكية، وهي عملية يمكن أن تستمر إلى ما بعد فترة الصراع الحالي".
في حين قال مسؤول أمريكي كبير، تحدّث مثل غيره من المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المناقشات الداخلية الحساسة: "إن الإدارة غير قادرة على إجراء تقييم معاصر لامتثال إسرائيل جزئيًّا؛ لأن المسؤولين لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات الاستخبارية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية للتخطيط لعملياتها العسكرية، ولا حتى إلى نوايا القادة الإسرائيليين".
وأضاف المسؤول ذاته: "ما يمكننا القيام به من هنا في الوقت الحالي، بشكل عملي وحازم، هو الحديث عن الأطر والمبادئ القانونية، وحتى الحديث عن بعض النقاط المحددة الدقيقة للغاية فيها"؛ في إشارة إلى المعايير الدولية التي تحكم الصراع.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية