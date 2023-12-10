"جرائم غزة" تلاحق بايدن.. ضغوطات متزايدة في أمريكا لكبح تسليح إسرائيل

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه ضغوطًا وردود فعل متنامية، حتى من قبل الديمقراطيين، بسبب استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة المدمرة، التي يظهر تأثيرها جليًّا مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بين المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن الانتقادات كثُرت، والمطالبات تزايدت، لحثّ الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم العسكري الرئيس لإسرائيل، على بذل مزيد من الجهد لضمان سلامة المدنيين في غزة.

وفي قلب النقاش، بينما يسعى بايدن للحصول على مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية إضافية لعملية إسرائيل العسكرية في غزة، تبرز قواعد الإدارة الأمريكية الخاصة بتسليح الدول الأجنبية، التي تشير إلى أن عمليات نقل الأسلحة يجب ألا تتم عندما ترى الحكومة الأمريكية أن هناك انتهاكات ـ احتمالية حدوثها في عمليات إسرائيل العسكرية الحالية في غزة كبيرة ـ للقانون الدولي.