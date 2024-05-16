"إعلان البحرين" يدعو لنشر قوات دولية في فلسطين ووقف فوري للنار بغزة
دعت الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، و"نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".
وشدد البيان الختامي للقمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، على إنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع، إضافة إلى انسحاب إسرائيل الفوري من رفح.
وأكد على ضرورة وقف "العدوان الإسرائيلي على غزة"، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة.
وأدان البيان "امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية"، كما أدان "سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح".
وأكد القادة على أهمية تعزيز قيم التسامح، ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار تحت الفصل السابع، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
وحمّل البيان الختامي إسرائيل "مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في غزة"، كما دعا إلى تمكين "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) من العمل والقيام بمسؤولياتها بحرية وأمان".