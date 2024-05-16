"إعلان البحرين" يدعو لنشر قوات دولية في فلسطين ووقف فوري للنار بغزة

دعت الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، و"نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".

وشدد البيان الختامي للقمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، على إنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع، إضافة إلى انسحاب إسرائيل الفوري من رفح.

وأكد على ضرورة وقف "العدوان الإسرائيلي على غزة"، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة.