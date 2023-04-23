تجدد الاشتباكات في الخرطوم واستمرار حرب البيانات بين الجيش والدعم السريع
تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تاسع أيام المواجهة بينهما، بينما واصل الطرفان حرب البيانات الإعلامية الموازية.
ووفق مصادر محلية، فقد وقعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم في منطقة سوبا جنوب الخرطوم، وفي منطقة بحري.
واستمرارا للسجال الإعلامي بين الطرفين، قال الجيش السوداني في بيان إن قواته "رصدت استخدام المتمردين أسلوب خداع يتضمن ارتداء أزياء القوات المسلحة واستخدام عربات لاندكروزر بطلاء يشابه المستخدم في عربات الجيش للتضليل ومحاولة إلصاق بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بقواتنا".
في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إن "قوات الانقلاب المسنودة بالجماعات المتطرفة انتهكت الهدنة المعلنة وقامت بضرب قوات الدعم السريع في منطقة كافوري (شمال الخرطوم) بالطيران، وشمل الاعتداء منازل المواطنين الأبرياء، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات".
وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان بعدما فشلت جهود الوساطة المتعددة في الوصول إلى تهدئة بين الطرفين المتقاتلين.
وفي وقت مبكر الأحد، أعلنت الولايات المتحدة أنها أجلت جميع موظفي الحكومة الأمريكية من سفارتها في الخرطوم ومن بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، في عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص.
وقال مسؤول عسكري إن الطائرات الأمريكية دخلت السودان وخرجت منه دون أي مشكلات.
كما أعلنت فرنسا بدء "عملية إجلاء سريع" لرعاياها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان.
ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.