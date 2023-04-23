تجدد الاشتباكات في الخرطوم واستمرار حرب البيانات بين الجيش والدعم السريع

تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تاسع أيام المواجهة بينهما، بينما واصل الطرفان حرب البيانات الإعلامية الموازية.

ووفق مصادر محلية، فقد وقعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم في منطقة سوبا جنوب الخرطوم، وفي منطقة بحري.