أزمة السودان.. نزوح جماعي وتداعيات خطيرة على دول الجوار

تتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في السودان يومًا تلو الآخر، في ظل استمرار الصراع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدّى إلى نزوح ملايين الأشخاص، وتدمير المرافق الصحية، ونقص الغذاء والدواء.

وتمتد آثار تداعيات الأزمة السودانية، التي يراها الخبراء أنها أصبحت أكثر تعقيدًا، إلى دول الجوار، سواء كانت من خلال تدفق النازحين أو زيادة المساعدات المقدمة لهم، بينما لا تزال بوادر الحل بعيدة المنال مع بداية عام 2024، بل يُرجح أن تتطور الأزمة بشكل دراماتيكي.

وأشار بعض المراقبين إلى أن القتال الحالي قد يتسبب في تقسيم السودان إلى نصفين، وتشكيل دولتين منفصلتين، ويعتقد آخرون أن "القتال قد يستمر والمعطيات حتى الآن لا تبشر بحلول مرتقبة في المدى المنظور والمشكلة أن الوضع المأزوم يتطور بسرعة كما هو الحال في ليبيا المجاورة، حيث تحكم أطراف متصارعة نصفي البلاد".