أزمة السودان.. نزوح جماعي وتداعيات خطيرة على دول الجوار
تتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في السودان يومًا تلو الآخر، في ظل استمرار الصراع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدّى إلى نزوح ملايين الأشخاص، وتدمير المرافق الصحية، ونقص الغذاء والدواء.
وتمتد آثار تداعيات الأزمة السودانية، التي يراها الخبراء أنها أصبحت أكثر تعقيدًا، إلى دول الجوار، سواء كانت من خلال تدفق النازحين أو زيادة المساعدات المقدمة لهم، بينما لا تزال بوادر الحل بعيدة المنال مع بداية عام 2024، بل يُرجح أن تتطور الأزمة بشكل دراماتيكي.
وأشار بعض المراقبين إلى أن القتال الحالي قد يتسبب في تقسيم السودان إلى نصفين، وتشكيل دولتين منفصلتين، ويعتقد آخرون أن "القتال قد يستمر والمعطيات حتى الآن لا تبشر بحلول مرتقبة في المدى المنظور والمشكلة أن الوضع المأزوم يتطور بسرعة كما هو الحال في ليبيا المجاورة، حيث تحكم أطراف متصارعة نصفي البلاد".
تداعيات كارثية
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير إبراهيم الشويمي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "الوضع الراهن له تداعيات كارثية على المستوى الأمني والاجتماعي، ما ينذر بانتشار الإرهاب مجددًا في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "عدم التجاوب مع المبادرات التي أطلقتها دول الجوار، وعلى رأسها مصر، أسهم في تفاقم الأوضاع".
واستضافت مصر 200 ألف سوداني خلال الأشهر الماضية، في ظل ظروف صعبة للغاية تُحيط بالقاهرة جرّاء التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لحرب غزة.
وأوضح الشويمي أن "هذا العدد الكبير من اللاجئين يُشكّل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأضاف أن دولًا أخرى في المنطقة باتت تعاني أزمات كبيرة جرّاء تدفق آلاف اللاجئين إلى أراضيها، على غرار تشاد، مشددًا على ضرورة تأدية القوى الدولية دورًا إيجابيًّا لدفع أطراف الأزمة السودانية نحو حلول حقيقية من شأنها إنهاء الصراع.
وتوقفت منظمات الإغاثة عن العمل في بعض المناطق، بعد تعرض مخازنها للنهب، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وقد دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الصحية، حيث يعاني أكثر من مليون شخص سوء التغذية، ونقص المياه النظيفة، والخدمات الصحية.
نزوح وأزمات اقتصادية
وترى الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة في الشؤون الإفريقية، أن "الأوضاع في السودان قد وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة، من الناحية الإنسانية، حيث تشبه إلى حد كبير ما حدث في رواندا خلال أزمة التوتسي والهوتو في التسعينيات"، مُشددةً على ضرورة التدخل الدولي الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، أفادت "المنظمة الدولية للهجرة في السودان" التابعة للأمم المتحدة بأن "أكثر من 4.4 مليون شخص أُجبروا على الفرار من السودان، وأن أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى خارج البلاد".
ومنذُ الاشتباكات الأخيرة، تفاقم الوضع الإنساني في السودان، وتقول المنظمات الدولية إنه "في السابق كان هناك ما يقدر بنحو 15.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، والآن، يُعتقد أن هناك ما يقارب من 25 مليونًا".
وحذّرت البشبيشي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، من أن "مئات السودانيين يتعرضون للقتل والاضطهاد بسبب انتمائهم القبلي، ما يُمثّل تراجعًا خطيرًا إلى حقبة من العنف العرقي الذي كان العالم قد تجاوزه في الماضي".
وفيما يتعلق بالمستقبل، أشارت الخبيرة إلى أن "استمرار الأزمة، سيؤدي إلى تدفق المزيد من اللاجئين إلى دول الجوار، مثل مصر وتشاد وإريتريا وإثيوبيا".
وذكرت أن هناك نحو 7 ملايين لاجئ سوداني مسجلين لدى الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد إلى أكثر من 30 مليونًا، وهو ما يعني أن دولة بأكملها قد تصبح لاجئة، مؤكدةً أن هذا الوضع سيُشكّل ضغطًا كبيرًا على موارد دول الجوار.
وضع اقتصادي صعب
ويتوقع الباحث السياسي، مجدي سلامة، أن "تشهد الدول المحيطة بالسودان زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين خلال العام 2024، في ظل استمرار الصراع في البلاد".
وأوضح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير إلى إمكانية نزوح نحو 800 ألف شخص من السودان إلى دول الجوار".
وأشار سلامة إلى أن عدد اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر وتشاد حتى الآن، بلغ 100 ألف شخص، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تواجهها هذه الدولة، مؤكدًا أن "الوضع الاقتصادي في البلاد صعب للغاية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير".
وأوضح أن "هذا الوضع الاقتصادي الصعب سيؤثر بصورة كبيرة على الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السودانيين، حيث ستضطر هذه الدول إلى تقديم مساعدات إنسانية إضافية؛ وهو ما يضع ضغوطًا على مواردها الاقتصادية".