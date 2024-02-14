مسؤول إسرائيلي سابق: النصر الكامل في غزة "غير ممكن"
انتقد القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، يعكوف ناغِل، تمسُّك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمفهوم "النصر الكامل" في قطاع غزة، ورأى أن ذلك "غير قابل للتحقيق".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ناغِل أن "النصر الكامل" يتضمّن شروطًا حددها نتنياهو، وربما يتطلّب تحقيق بعضها سنوات.
وقال للصحيفة، إن أحد الشروط التي حدّدها نتنياهو لهذا المفهوم هو تصفية جميع من تورّطوا في هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وأن هدفًا من هذا النوع لا يتعيّن أن يصبح شرطًا لتحقيق النصر.
نتائج عكسية
وأضاف أن الأهداف التي حدّدها مجلس الحرب للعمليات العسكرية في غزة تشمل تصفية حركة حماس كمنظمة عسكرية وكسلطة مدنية وحكومة على القطاع، في مقابل تصفية أو اعتقال جميع قادة الحركة، إضافة إلى الوصول إلى كل مَن شاركوا في الهجوم على غلاف غزة.
وأضاف أن كل ذلك يسير بالتوازي مع هدف الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين وتحريرهم وإعادة الجثث التي تحتفظ بها حركة حماس، وقدَّر أن هناك تناقضًا في ذلك.
وحذَّر المسؤول الأسبق نتنياهو من أن مفهوم "النصر الكامل" يمكن أن يحقق نتائج عكسية، داعيًا إلى تأجيل تحقيق هدف تصفية المتورطين إلى ما بعد نهاية الحرب.
وأردف أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال فرض سيطرة عسكرية كاملة مِن جانب الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع ومعابره التي تمرّ منها البضائع، وعزل السكان بشكل كامل.
نصر باهظ الثمن
وزعم يعكوف ناغِل، أن السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر "هي السبيل لنزع سلاح القطاع بشكل كامل، وتصفية القدرات الصاروخية لحماس وقدراتها على تصنيع وتهريب السلاح".
وأشار إلى أن الجيش و"الشاباك" بحاجة لامتلاك حرية عمل كاملة بشأن دخول القطاع والخروج منه للتعامل مع التهديدات بمجرد ظهورها، مثلما يحدث اليوم في الضفة الغربية.
الصحيفة نقلت أيضًا عن غيورا أيلند، الذي تولّى رئاسة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال الفترة بين (2004-2006)، أن مفهوم "النصر الكامل" إشكالي للغاية، وأن على الجيش إعادة تقييم الوضع والإجابة عن الأسئلة الصعبة واستيضاح الأمر.
وذكر أن الرؤية التي يطرحها نتنياهو علنًا وتنصّ على أنه "يحظر وقف الحرب إلا بعد تحقيق النصر الكامل في غزة" سوف تظهر في النهاية على أنها مشكلة، معللًا بأن المصطلح غير مفهوم ومضمونه غير واضح للمؤسسة العسكرية، ويمكنه أن يؤدي إلى انتصار "باهظ الثمن"، خسائره أكبر من إنجازاته.