مسؤول إسرائيلي سابق: النصر الكامل في غزة "غير ممكن"

انتقد القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، يعكوف ناغِل، تمسُّك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمفهوم "النصر الكامل" في قطاع غزة، ورأى أن ذلك "غير قابل للتحقيق".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن ناغِل أن "النصر الكامل" يتضمّن شروطًا حددها نتنياهو، وربما يتطلّب تحقيق بعضها سنوات.

وقال للصحيفة، إن أحد الشروط التي حدّدها نتنياهو لهذا المفهوم هو تصفية جميع من تورّطوا في هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وأن هدفًا من هذا النوع لا يتعيّن أن يصبح شرطًا لتحقيق النصر.