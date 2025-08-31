بينهم وزراء.. مصادر تكشف لـ "إرم نيوز" خسائر الحوثي في الغارة الإسرائيلية

أكدت مصادر عسكرية في اليمن، اليوم الأحد، لـ "إرم نيوز"، مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيًّا، فيما رجحت مقتل 7 وزراء في حكومة الحوثي، إثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء.

وتشير التقديرات إلى مقتل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية محمد حسن المداني، ووزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، ووزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة هاشم شرف الدين، ووزير العدل وحقوق الإنسان مجاهد أحمد عبدالله.

يضاف إلى تلك الأسماء وزير الشباب والرياضة محمد المولّد، ووزير الثقافة والسياحة علي جار الله اليافعي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضون الرباعي، بالإضافة إلى مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد قاسم الكبسي.

وأضافت المصادر، أن نائب وزير الداخلية عبدالمجيد المرتضى، الذي حضر بالإنابة عن وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، قد قتل أيضًا.

"جثث متفحمة"

وأوضحت المصادر العسكرية أن ضحايا الحوثي الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية، توزعوا ما بين وزراء ومرافقين شخصيين وقيادات وأفراد ضمن فرق الحراسات الأمنية للميليشيا.

وكانت ميليشيا الحوثي، أعلنت، السبت، رسميًّا، مقتل رئيس الحكومة التابعة لها، أحمد غالب الرهوي، وعدد من مرافقيه، بالإضافة إلى وزراء آخرين، لم تسمهم أو تُفصح عن هويّتهم.

وأشارت المصادر إلى أن "الضربة جاءت آثارها كبيرة للغاية"، لافتة إلى أن "الكثير من الجثث تفحمت ولم تقدر الميليشيا نفسها تحديد أو معرفة هوية بعضهم، حتى اللحظة".

"رائحة خيانة"

ووزير الداخلية هو عم زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، وأحد 3 وزراء آخرين اعتذروا عن الحضور في الساعات الأخيرة قبيل موعد انعقاد الاجتماع، إلى جانب كلٍّ من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمد ناصر العطفي، ووزير المالية عبدالجبار الجرموزي.

وقالت المصادر، إن "اعتذار وزراء عن الاجتماع يوحي بوجود معلومات مسبقة لدى بعض الحوثيين باستهداف التجمع الحكومي، خصوصًا أن القائمة خلت من أسماء قيادات حوثية عسكرية وميدانية بارزة من الصف الأول".

وعدّدت المصادر العسكرية، أسماء 3 مسؤولين تعرّضوا لإصابات متفرقة، هم: وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش القحيم، وإصابته خطيرة، فضلًا عن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الذي تعرّض لحروق من الدرجة الأولى، فيما تعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، لجروح قُدّرت بـ"الطفيفة".

وذكرت المصادر أن "ميليشيا الحوثي تفرض رقابة مشددة على المعلومات المرتبطة بنتائج الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ولا سيما أسماء القتلى والجرحى من أفرادها".