اليمن.. "القوات الجنوبية" تعلن سيطرتها على أحد معاقل "القاعدة" في أبين

أعلنت القوات الجنوبية المشتركة، اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على أحد الأودية التي يتحصن فيها عناصر تنظيم "القاعدة"، شرق محافظة أبين، جنوب اليمن.

وقال مدير أمن أبين العميد علي ناصر الكازمي، إن "الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية سهام الشرق العسكرية، سيطرت على مختلف منافذ وجبال وشِعاب وادي جَنَن والمناطق المحيطة به، شرق مديرية مودية، ضمن حملة سيوف حُوّس الأمنية".

وأشار "الكازمي"، في تصريح نشره الموقع الرسمي لـ"القوات المسلحة الجنوبية"، إلى أن القوات المشتركة، نفذت عملية تمشيط لكافة الجبال وشعاب وادي "جنن" وانتشرت في المناطق المحيطة بها، فيما تواصل عمليات الفرق الهندسية المختصة بنزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها العناصر الإرهابية، عملها في المنطقة.

وأكد أن حملة "سيوف حُوّس" الأمنية، "ستواصل تقدمها باتجاه المناطق الحدودية، بين محافظتي أبين وشبوة جنوبًا، لتتمكن من إغلاق كافة المنافذ التي كانت تتسلل منها العناصر الإرهابية القادمة من محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين".