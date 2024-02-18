اليمن.. ما التداعيات السياسية لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"؟

تتباين آراء المحللين والخبراء السياسيين اليمنيين تجاه القرار الأمريكي تصنيف ميليشيا الحوثي "كيانًا إرهابيًا"، ومدى انعكاساته وتداعياته السلبية على ما تحقق من اختراقات إيجابية في مسار العملية السياسية باليمن.

أواخر العام الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التزام الأطراف اليمنية بمجموعة من التدابير، ضمن خارطة طريق تشمل وقفًا لإطلاق النار، وإصلاحات اقتصادية وإنسانية، تمهيدًا لانطلاق عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

غير أن هذه الجهود توقفت في ظل التطورات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وسط استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن، والضربات الدولية المشتركة ضد أهداف حوثية في اليمن.

ويعتقد المحلل السياسي صلاح السقلدي أن "تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية عالمية أقل حدّة من تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية، ويعود ذلك لاعتبارات مرتبطة بالجانب الإغاثي والإنساني، وفق تبريرات الولايات المتحدة".