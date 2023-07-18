لبنان.. وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين
نفَّذ مناصرون للتيار الوطني الحر، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، احتجاجًا على توصية البرلمان الأوروبي بالإبقاء على النازحين السوريين في لبنان.
ورفع المعترضون لافتات انتقدت الموقف الأوروبي، جاء فيها، "لبنان لولادي مش للنازح السوري".
وكان نواب التيار الوطني الحر، قد أعلنوا، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، أن القرار في شأن النزوح السوري في لبنان هو قرار سيادي.
وقال النائب جورج عطالله إنه "لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي وسياسة الاتحاد الأوروبي هي سياسة تآمر"، مضيفًا أن"هناك مسؤولية على السلطة اللبنانية، والحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي تنتهجها لجهة إقرار ورقتي النزوح والعودة، واللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع عليها تأدية واجباتها، ويجب على الأطراف السياسية أن تكون موحدة تجاه هذا الموضوع".
من جهتها، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الموقف الأوروبي، وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة إنه "على الرغم من اختلافات اللبنانيين بآرائهم وأفكارهم وطروحاتهم، لكن في موضوع ملف النزوح السوري كان هناك إجماع حوله، وبحثنا مسألة صياغة بيان للرد على البرلمان الأوروبي، وبالتحديد المادة 13 منه، وسنعلن عن ذلك يوم الخميس".
في السياق ذاته، اجتمع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، اليوم الثلاثاء، وأبلغه "رغبة الحكومة اللبنانية تشكيل وفد من الوزارة لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات سياسية وإقليمية ودولية، والبحث في القضايا المشتركة، منها قضية النازحين السوريين في لبنان"، بحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.