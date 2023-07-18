لبنان.. وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين

نفَّذ مناصرون للتيار الوطني الحر، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، احتجاجًا على توصية البرلمان الأوروبي بالإبقاء على النازحين السوريين في لبنان.

ورفع المعترضون لافتات انتقدت الموقف الأوروبي، جاء فيها، "لبنان لولادي مش للنازح السوري".

وكان نواب التيار الوطني الحر، قد أعلنوا، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، أن القرار في شأن النزوح السوري في لبنان هو قرار سيادي.

وقال النائب جورج عطالله إنه "لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي وسياسة الاتحاد الأوروبي هي سياسة تآمر"، مضيفًا أن"هناك مسؤولية على السلطة اللبنانية، والحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي تنتهجها لجهة إقرار ورقتي النزوح والعودة، واللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع عليها تأدية واجباتها، ويجب على الأطراف السياسية أن تكون موحدة تجاه هذا الموضوع".