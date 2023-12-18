السيسي: الحرب على حدودنا الشرقية تهديد لأمننا القومي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

ويعد هذا أول تصريح للرئيس المصري بعد انتخابه لولاية رئاسية جديدة ستمتد حتى العام 2030، حيث ألقى كلمة بثها التلفزيون بعد إعلان فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد هذا الشهر.