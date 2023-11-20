  وزير خارجية قطر: صفقة تبادل الأسرى باتت "قريبة"

أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الأحد، أن انجاز اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس يتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية"، وفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

وفي الأيام الماضية، ربطت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين، بين وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس.

ونفى البيت الأبيض السبت معلومات عن التوصل إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن في قطاع غزة مقابل وقف القتال لخمسة أيام.

وأتى ذلك بعدما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية السبت عن "مصادر مطلعة" أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بغزة في مقابل وقف الأعمال القتالية مدة خمسة أيام.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر الأحد إن التوصل إلى اتفاق "أقرب من أي وقت" ويشمل الإفراج عن "عشرات" الرهائن مقابل "فترة توقف ممتدة لعدة أيام" من القتال.

وأدت الحرب الى نزوح أكثر من 1,65 مليون شخص في القطاع، من أصل إجمالي عدد سكانه البالغ 2,4 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

بُعيد اندلاع الحرب، أطبقت إسرائيل حصارها المفروض على القطاع منذ 2007، وقطعت المياه والكهرباء والغذاء والوقود، ما تسبّب بأزمة متصاعدة خصوصا بظل الكميات الضئيلة من المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح.

ونفد الوقود لدى معظم مستشفيات غزة ما يحول دون تشغيل مولداتها. وبحسب حكومة حماس، خرجت عن الخدمة 24 من المستشفيات الـ35 في القطاع.

الأحد، دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين "خارج قطاع غزة... بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار" القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وأكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل وافقت اعتبارا من السبت على إدخال 60 ألف لتر من الوقود يوميا إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، لكنها حذّرت أن هذه الكمية هي ثلث ما يحتاج إليه القطاع فقط.

ورصدت لقطات لوكالة فرانس برس شاحنات محملة بالمساعدات عبر معبر رفح.

وتثير الحرب مخاوف من اتساع النزاع.

وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، يستمر التوتر إذ قتل الأحد فلسطينيان في جنين (شمال) ومخيم الدهيشة (جنوب) برصاص الجيش الإسرائيلي وفق ما أعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر.