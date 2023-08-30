الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيًا حاول طعن مستوطن في القدس

قتلت عناصر أمن إسرائيلية، اليوم الأربعاء، فتى فلسطينياً حاول تنفيذ عملية طعن لمستوطنين، بالقرب من محطة القطار الخفيف بمدينة القدس.

وقالت القناة 14 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي إن منفذ العملية تنكر بزي المستوطنين المتدينين من طائفة "الحريديم" اليمينية المتشددة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب إن شابا فلسطينيا أقدم على طعن إسرائيلي من الخلف عند محطة القطار الخفيف بالقدس، وسرعان ما اطلق حراس الامن المتواجدين في المكان النار عليه وأردوه قتيلاً.

وأضاف بيان الشرطة أن عناصر أمنية حضرت الى المكان وباشرت التحقيق الأولي وأطلقت عمليات بحث وتفتيش في محيط مكان العملية للتحقق من عدم وجود معاونين لمنفذ عملية الطعن.