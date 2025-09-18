أفتهان المشهري.. مسلحون يغتالون مسؤولة يمنية في محافظة تعز

فتح مسلحون وابلًا من نيران أسلحتهم الشخصية، صباح اليوم الخميس، على مسؤولة حكومية في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد؛ ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، أفتهان المشهري، قتلت في أثناء مرورها بسيارتها الشخصية بدوار مروري، شمالي المدينة.

وذكرت المصادر، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على سيارة المسؤولة المحلية، قبل أن يلوذوا بالفرار من الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى موقع الجريمة، وباشرت جمع التحريات، فيما لم تُعرف بعد دوافع الجناة وهويتهم.

واعتبرت رئيس "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن"، نورا الجروي، ما حدث للمشهري "جريمة بشعة، لا تستهدف حياة امرأة فحسب، بل تُصيب قيم العدالة والحق في الحياة والأمن، وتكشف حجم المخاطر التي تواجهها النساء العاملات في مواقع المسؤولية العامة، ولا سيما في ظل بيئة يسودها الإفلات من العقاب".

ودعت في تدوينة نشرتها على منصة "إكس"، السلطات المختصة إلى فتح "تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة الجناة، وضمان توفير الحماية للنساء العاملات في المجال العام، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًّا وأخلاقيًّا تجاه المجتمع بأسره".