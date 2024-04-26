قتيلان بهجوم على حقل غاز في كردستان العراق

قال مستشار لرئيس وزراء حكومة كردستان، ومصدر سياسي كردي كبير، إن اثنين على الأقل من العمال الأجانب قُتلا، وأصيب آخران، بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة.

وأضاف المصدران أنه تقرر وقف إنتاج الحقل أيضاً، بحسب "رويترز".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.