مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غرب رام الله

قال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن فلسطينيًّا قتل صباح اليوم الإثنين، برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة دير نظام غرب رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطيني وصل بمركبته بالقرب من قوة عسكرية إسرائيلية، وألقى عبوة ناسفة يدوية (كوع) تجاه القوة وتم إطلاق النار عليه على الفور.