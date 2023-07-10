مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غرب رام الله
قال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن فلسطينيًّا قتل صباح اليوم الإثنين، برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة دير نظام غرب رام الله في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطيني وصل بمركبته بالقرب من قوة عسكرية إسرائيلية، وألقى عبوة ناسفة يدوية (كوع) تجاه القوة وتم إطلاق النار عليه على الفور.
ونقلت قناة كان االعبرية عن مسؤول أمني قوله إن الفلسطيني تمكن من إلقاء عبوة وإطلاق عدة رصاصات نحو قوة من "الكتيبة 94" من لواء "كفير" قرب متسوطنة "نفيه تسوف" وتمت تصفيته.
ولاحقاً، أفادت وزارة الصحة نقلاً عن الشؤون المدنية أن الشاب القتيل هو بلال إبراهيم حسني قدح، ويبلغ من العمر 33 عاماً.