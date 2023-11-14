تقرير: حزب الله غير مستعد لإهدار ترسانته من أجل حماس

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن مسؤولين بالمؤسستين العسكرية والسياسية أرادوا استغلال فرصة الحرب الحالية بجنوب إسرائيل لتوجيه ضربات لميليشيا حزب الله في لبنان، إلا أن الفكرة أُلغيت، مما وضع سكان مستوطنات الشمال أمام أزمة بلا حلول.

بينما رأت الصحيفة العبرية، أن امتناع ميليشيا حزب الله عن استغلال فرصة الحرب الدائرة في غزة يحمل دلالات، منها أن "المنظمة اللبنانية ورعاتها في إيران، تحرص على عدم إهدار قوتها العسكرية التي بُنيت على مدى عدة عقود، من أجل حركة حماس".

وذكرت في تقرير لها، الليلة، أن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "خلق واقعًا جديدًا ليس فقط في غزة، ولكنه جلب تصعيدًا في الشمال، في وقت يدل الواقع الأمني هناك على ضرورة دراسة الطرق الملائمة للعمل؛ من أجل تغيير الأوضاع، ليس فقط مع حماس، إنّما مع حزب الله أيضًا.

وأعربت مصادر عسكرية وسياسية إسرائيلية عن رغبتها في استغلال استدعاء قوات الاحتياط، وحالة الزخم الحالية؛ من أجل توجيه ضربات كبرى ضد ميليشيا حزب الله، غير أن الضغوط الأمريكية، وفق الصحيفة، وفي غياب الشرعية، وفي ضوء تحديد أهداف الحرب (تدمير حماس كأولوية كما تدعي إسرائيل) تراجعت تلك الرؤية.

وتابعت أنه "على الرغم من استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل على جبهتين بالتزامن، إلا أن حربه في الشمال ستُصعِّب عليه الحسم ضد حماس أو تحرير المخطوفين".

ومضت قائلة إنه "بينما تواصل حماس قصف أهداف مدنية، تعمل ميليشيا حزب الله ضد أهداف عسكرية؛ بغية جذب أكبر قدر من القوات الإسرائيلية إلى الشمال، ووضع صعوبات أمام العمليات الدائرة في الجنوب".

ترسانة حزب الله

وتخشى الصحيفة أنه لو دخلت إسرائيل حربا مع ميليشيا حزب الله، فإن عليها أن تواجه ترسانة صواريخ تبلغ 150 ألف صاروخ، أغلبها قصير المدى، يتركز جنوب نهر الليطاني، وكميات كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى منتشرة في عمق لبنان، بما في ذلك صواريخ دقيقة التوجيه، تحمل رؤوسا حربية ذات قوة تدميرة فائقة.

كما تخشى امتلاك حزب الله عشرات من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ ساحل- بحر متطورة، وقوات بحرية وكتائب مثل "قوات رضوان"، المنتشرة في قرابة 230 قرية شيعية جنوبي لبنان، فضلًا عن وحدات إطلاق المُسيَّرات وغير ذلك.