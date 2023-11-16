"نيويورك تايمز" تحذر من العنصرية الإسرائيلية خلال حرب غزة

حذَّر تقرير من التصريحات التحريضية الصادرة عن شخصيات إسرائيلية بارزة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة حاليًّا.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن هذه التصريحات تجعل من استخدام أفكار عنصرية، مثل: قتل المدنيين، والترحيل الجماعي، أمرًا اعتياديًّا على نطاق اجتماعي واسع.

وأفادت الصحيفة بأن حالة من "التعطش من أجل الانتقام" سادت في المجتمع الإسرائيلي عقب هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، التي ترجمها الزعماء السياسيون إلى تصريحات علنية يقول منتقدوها إنها تجاوزت الحدود ووصلت إلى حد التحريض.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، مثل يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي قال بعد يومين من الهجمات، في حديثه عن خطط الجيش الإسرائيلي للقضاء على حماس في غزة "إننا نقاتل حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".

كما أشارت إلى قول نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: "نحن نحارب النازيين"، وإلى قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "يجب أن تتذكر ما فعله بك العماليق، يقول كتابنا المقدس، نحن نتذكر"، في إشارة إلى العدو القديم لبني إسرائيل، في كتاب مقدس، ما فُسر على أنه دعوة لإبادة "رجالهم وعائلاتهم... النساء والأطفال والرضع".

وذكرت الصحيفة أن هذه اللغة التحريضية استخدمت أيضًا من قبل الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، كما تم استخدامها من قبل الجنرالات المتقاعدين والمشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للخبراء الذين يتتبعون التصريحات.