العالم العربي

الأمم المتحدة تندد بـ"خطاب الإبادة" الإسرائيلي حيال غزة

مشهد من غزةالمصدر: رويترز
08 سبتمبر 2025، 9:15 ص

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة  الاثنين عن قلقه إزاء "خطاب الإبادة" الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة، محذرًا من أن القطاع تحول فعلًا إلى "مقبرة" ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".

وقال فولكر تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".

في غضون ذلك، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، مدينة غزة  وحماس، بـ"إعصار هائل" يدمرهما ما لم تستسلم الحركة.

وأضاف أن "هذا تحذير أخير لعناصر وقادة حماس المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج". وأردف قائلًا "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة بمن فيها"، على حد تعبيره.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل وفق الخطة، ويستعد لتوسيع نطاق مناورته للسيطرة على غزة".

