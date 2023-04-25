مخاوف من موجة فرار هائلة من السودان إلى دول الجوار

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة تضع خططا لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هربا من العنف.

وأضافوا أن الكثيرين منهم اضطروا للعودة إلى بلدان كانوا قد فروا منها في الماضي.

وقال مسؤولو المفوضية، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنهم يتأهبون لفرار 270 ألف شخص عبر حدود السودان.

ويشمل هذا الرقم الأولي المتوقع اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد، وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم.