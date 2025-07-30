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العالم العربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية

الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية
صاروخ حوثي
أشرف خليفة
أشرف خليفة
30 يوليو 2025، 9:53 م

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية، استهدفت من خلالها 3 مواقع متفرقة في إسرائيل.

ونفذ الحوثيون، عملياتهم العسكرية الثلاث، بخمس طائرات مُسيّرة، واصفين عملياتهم تلك بـ"النوعية".

وبحسب بيان مرئي تلاه المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، فإن طائرتين مسيرتين استهدفتا هدفًا حساسًا في مدينة يافا، وبطائرتين كذلك جرى استهداف هدف عسكري في مدينة عسقلان، وبطائرة خامسة تم استهداف هدف عسكري في منطقة النقب المحتلة.

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 وذكر سريع أن "جميع العمليات الثلاث، قد حققت أهدافها بنجاح"، مجددًا في الوقت نفسه التأكيد أن عملياتهم العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية "لن تتوقف إلا بتوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عن أهلها" وفق تعبيره.

وكانت ميليشيا الحوثي، قد أعلنت مساء الأحد الماضي، "بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خيارات التصعيد العسكري، ضد إسرائيل".

وتقتضي "المرحلة الرابعة"، وفق بيان الحوثيين، باستهداف كل السفن المرتبطة شركاتها المالكة بالمواني الإسرائيلية، "مهما كانت وجهتها".

 

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