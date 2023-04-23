رحيل مضر بدران.. سياسي وأمني أردني بارز وخيار الملك للأزمات
أُعلن في العاصمة الأردنية عمّان، يوم السبت، عن وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران عن عمر ناهز 89 عاما، بعد حياة سياسية وأمنية حافلة.
وقاد الراحل الحكومة الأردنية في مرحلة حساسة من عمر الدولة، فيما شغل مناصب أمنية رفيعة المستوى، أبرزها عمله مديرا لدائرة المخابرات العامَّة، الدائرة الأمنية الأهم في البلاد.
حظي بدران بثقة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، حيث شكّل أربع حكومات، واختاره الملك في ظل ظروف صعبة بعد "هبة نيسان" عام 1989، التي انتفض فيها الأردنيون، فيما نال ثقة البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء.
وواجه بدران مع عودة الحياة البرلمانية والسياسية عاصفة انتقادات من القوى السياسية الممنوعة واليسار والقوى الأخرى، وضم 5 وزراء منها لحكومته.
عايش بدران أزمة اجتياح الكويت، وقبلها أزمة بنك البتراء، وهي واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي مرت على الأردن في ثمانينيات القرن الماضي، وعاصر تأزم العلاقة مع سورية ثم انفراجها، وخلال ذلك شاع نبأ محاولة اغتيال استهدفته عام 1981 وقف وراءها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، حينما كان قائد "سرايا الدفاع".
وُلد بدران في محافظة جرش شمالي البلاد، عام 1934، وشغل منصب رئيس الوزراء أربع مرَّات، بين الأعوام 1976 و1979، و1980 - 1984م وعامي 1989 - 1991م.
شغل الراحل منصب رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك لشؤون الأمن القومي، ووزير التَّربية والتَّعليم، وعضو مجلس الأعيان لأكثر من دورة، والأمين العام للدِّيوان الملكي – كبير أُمناء القصر الملكي.
تولى بدران منصب مدير المخابرات العامَّة، وعمل قبل ذلك مساعداً لمدير المخابرات العامَّة للقسم الخارجي، ومستشاراً عدليَّاً ومدَّعياً عامَّاً لخزينة القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة - الجيش العربي.
وتقلد مناصب رسمية من أهمها رئاسة المكتب التَّنفيذي لشؤون الأرض المحتلَّة، ورئاسة اللَّجنة الملكيَّة لبناء جامعة اليرموك، ورئاسة اللَّجنة الملكيَّة لبناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، ورئاسة اللَّجنة الملكيَّة لبناء الجامعة الهاشميَّة، ورئاسة مجلس أمناء الجامعة الهاشميَّة، وعضويَّة اللَّجنة التَّنفيذية للاتحاد الوطني العربي.
حصل الراحل بدران على وسام الاستقلال من الدَّرجة الرَّابعة، ووسام النَّهضة من الدَّرجة الثَّالثة، ووسام الكوكب من الدَّرجة الأولى، ووسام النَّهضة المرصَّع.
ونعت رئاسة الوزراء الأردنية الراحل بدران، حيث أعرب رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن تعازيه لأهل الراحل.
وقال رئيس الوزراء: "برحيل دولة مضر بدران يفقد الأردن أحد أبنائه المخلصين الذين خدموا بجدٍّ وأمانة ومسؤوليَّة في مراحل تاريخيَّة مهمَّة من عمر الدَّولة الأردنيَّة".
ونعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين الأسبق بدران، كما نعاه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي.