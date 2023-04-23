رحيل مضر بدران.. سياسي وأمني أردني بارز وخيار الملك للأزمات

حظي بدران بثقة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، حيث شكّل أربع حكومات، واختاره الملك في ظل ظروف صعبة بعد "هبة نيسان" عام 1989، التي انتفض فيها الأردنيون، فيما نال ثقة البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء.

وواجه بدران مع عودة الحياة البرلمانية والسياسية عاصفة انتقادات من القوى السياسية الممنوعة واليسار والقوى الأخرى، وضم 5 وزراء منها لحكومته.

عايش بدران أزمة اجتياح الكويت، وقبلها أزمة بنك البتراء، وهي واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي مرت على الأردن في ثمانينيات القرن الماضي، وعاصر تأزم العلاقة مع سورية ثم انفراجها، وخلال ذلك شاع نبأ محاولة اغتيال استهدفته عام 1981 وقف وراءها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، حينما كان قائد "سرايا الدفاع".

وُلد بدران في محافظة جرش شمالي البلاد، عام 1934، وشغل منصب رئيس الوزراء أربع مرَّات، بين الأعوام 1976 و1979، و1980 - 1984م وعامي 1989 - 1991م.

شغل الراحل منصب رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك لشؤون الأمن القومي، ووزير التَّربية والتَّعليم، وعضو مجلس الأعيان لأكثر من دورة، والأمين العام للدِّيوان الملكي – كبير أُمناء القصر الملكي.

تولى بدران منصب مدير المخابرات العامَّة، وعمل قبل ذلك مساعداً لمدير المخابرات العامَّة للقسم الخارجي، ومستشاراً عدليَّاً ومدَّعياً عامَّاً لخزينة القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة - الجيش العربي.