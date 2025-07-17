وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في سوريا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، آخر التطورات الإقليمية والدولية المشتركة،وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الوزير السعودي أكد لنظيره الأمريكي خلال مكالمة هاتفية إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية السورية.

وشدد الوزير السعودي على "أهمية احترام استقلال وسيادة سوريا، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن وبسط سيادة القانون على كامل أراضيها، بما يحفظ وحدة سوريا ويحقق سلمها الأهلي."

وثمن الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أمن واستقرار سوريا.