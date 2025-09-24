إعلام حوثي: الغارات الإسرائيلية استهدفت أحد السجون في صنعاء

صور أقمار صناعية تكشف إعادة إيران بناء مواقع صاروخية مدمرة
دخان إثر غارة إسرائيلية على إيران في يونيوالمصدر: رويترز
إرم نيوز

بدأت إيران في إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ التي استهدفتها إسرائيل خلال حربها التي استمرت 12 يوما في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الصناعية، حللتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

صورة أقمار صناعية تظهر ترميم مواقع صاروخية في إيران

إلا أن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن هناك عنصرا رئيسيا لا يزال مفقودا، وهو الخلاطات الكبيرة اللازمة من أجل إنتاج الوقود الصلب للأسلحة.

صورة أقمار صناعية تظهر ترميم مواقع صاروخية في إيران

وتعد إعادة بناء البرنامج الصاروخي أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، التي تعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك جولة أخرى من الحرب مع إسرائيل.

وتعتبر الصواريخ أحد أدوات الردع العسكرية الإيرانية القليلة، بعدما دمرت الحرب أنظمة دفاعها الجوي - وهو أمر أصرت طهران منذ فترة طويلة على أنه لن يدرج أبدا في المفاوضات مع الغرب.

وشنت إسرائيل ضربات مباغتة على مواقع عسكرية ونووية في إيران التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

