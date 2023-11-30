والد الشاب "الأصم" المعتقل لدى إسرائيل يتحدث لـ"إرم نيوز" بعد "فيديو التعذيب"
"كان يضربه الجنود الإسرائيليون بشدّة، وكنت أعرف أنه لن يستطيع الحديث والدفاع عن نفسه؛ كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، فهو عوضًا عن أنه لا يسمع، فهو أيضًا لا يتكلم". هكذا بدأ والد الشاب المفقود منذ السابع من أكتوبر الماضي حديثه.
يقول السيد زكي طنبورة ذو الـ59 عامًا، والد الشاب الأصم والأبكم إيهاب الذي ظهر في مقطع فيديو يركله الجنود بأرجلهم: "لقد خرج ابني إيهاب صباح يوم السبت السابع من أكتوبر، ودخل السياج الفاصل مع آلاف المواطنين ممن دخلوا وهو لا يدرك ردود فعل ما قام به، حيث كان يعتقد أنه يستطيع الدخول والعمل في الداخل كآلاف العمال الذين يعملون هناك، ولكنه اختار الوقت الخطأ".
يضيف طنبورة الأب في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، فقدنا آثار إيهاب صباح السبت، وبدأنا نبحث عنه في كل مكان وسط القصف الإسرائيلي والدمار، بحثنا عنه عند الأقارب والأصدقاء وفي مستشفيات شمال قطاع غزة، ولم نجد له أي أثر، وعلمنا من أحد الجيران أنه دخل السياج الفاصل من جهة موقع إيرز العسكري شمال بيت حانون.
وأكمل: "في البداية اعتقدنا أنه قُتل مع جملة الذين قُتلوا في تلك الأحداث، حتى شاهدنا فيديو ركل الجنود الإسرائيليين له بالأرجل عن طريق الصدفة، كان المشهد مؤلمًا، وفظيعًا ومجموعة من الجنود تركل ابني ذا الاحتياجات الخاصة بهذا الشكل، وهو لا يستطيع النطق والحديث والتعبير عن مشاعره".
يستطرد طنبورة في حديثه، تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي كونه الجهة المخوّلة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي واستلام معلومات حول المفقودين والمعتقلين داخل السياج الحدودي الفاصل، ولكن كانت الإجابة دائمًا أنهم لم تصلهم أي معلومات بشأن ابني إيهاب الذي يبلغ من العمر 27 عامًا.
وبحسب والد المفقود، اليوم هو اليوم الـ50 لاندلاع الحرب الإسرائيلية، و50 يومًا لا أعلم أي شيء عن ابني سوى الفيديو الذي شاهدته وهم يركلونه بكل قسوة دون أي رحمة ودون أي اعتبار لشخص فاقد للأهلية ولا يعلم عواقب ما يفعل، فضلًا عن دموع والدته وإخوانه التي لم تجفّ منذ أن غاب إيهاب عن المنزل ومقطع الفيديو زاد الطين بلة، إذ يحظى إيهاب في البيت بمعاملة خاصة كونه لا يسمع ولا يتكلم ويعاني اضطرابات نفسية.
يختم طنبورة حديثه، نناشد كل مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات ذات العلاقة بذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي بأن تنظر بعين الاعتبار لمأساتنا، وأن تتدخّل لدى الجانب الإسرائيلي للإفراج عن ابني إيهاب، كونه غير مدرك، ولا يُشكّل أي خطر يُذكر على أي أحد.