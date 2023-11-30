والد الشاب "الأصم" المعتقل لدى إسرائيل يتحدث لـ"إرم نيوز" بعد "فيديو التعذيب"

يضيف طنبورة الأب في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، فقدنا آثار إيهاب صباح السبت، وبدأنا نبحث عنه في كل مكان وسط القصف الإسرائيلي والدمار، بحثنا عنه عند الأقارب والأصدقاء وفي مستشفيات شمال قطاع غزة، ولم نجد له أي أثر، وعلمنا من أحد الجيران أنه دخل السياج الفاصل من جهة موقع إيرز العسكري شمال بيت حانون.

وأكمل: "في البداية اعتقدنا أنه قُتل مع جملة الذين قُتلوا في تلك الأحداث، حتى شاهدنا فيديو ركل الجنود الإسرائيليين له بالأرجل عن طريق الصدفة، كان المشهد مؤلمًا، وفظيعًا ومجموعة من الجنود تركل ابني ذا الاحتياجات الخاصة بهذا الشكل، وهو لا يستطيع النطق والحديث والتعبير عن مشاعره".

يستطرد طنبورة في حديثه، تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي كونه الجهة المخوّلة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي واستلام معلومات حول المفقودين والمعتقلين داخل السياج الحدودي الفاصل، ولكن كانت الإجابة دائمًا أنهم لم تصلهم أي معلومات بشأن ابني إيهاب الذي يبلغ من العمر 27 عامًا.