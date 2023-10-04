العاهل المغربي يهنئ شعبه بالفوز باستضافة كأس العالم 2030
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، التهنئة إلى شعبه بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وقال العاهل المغربي، في بلاغ للديوان الملكي: "يمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى"، مضيفا أن "المغرب ملتزم تماما بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".
وستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة عربية مباريات كأس العالم، بعدما استضافت قطر نسخة 2022، وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيحتفل "الفيفا" بمرور 100 سنة على انطلاق النسخة الأولى بإقامة أولى مباريات نسخة 2030 في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، قبل استكمال باقي المباريات في المغرب وإسبانيا والبرتغال.