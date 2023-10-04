العاهل المغربي يهنئ شعبه بالفوز باستضافة كأس العالم 2030

وستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة عربية مباريات كأس العالم، بعدما استضافت قطر نسخة 2022، وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيحتفل "الفيفا" بمرور 100 سنة على انطلاق النسخة الأولى بإقامة أولى مباريات نسخة 2030 في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، قبل استكمال باقي المباريات في المغرب وإسبانيا والبرتغال.