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العالم العربي

إعلام عبري: تبادل مئات الأسرى السوريين بين الدروز والعشائر خلال أيام

إعلام عبري: تبادل مئات الأسرى السوريين بين الدروز والعشائر خلال أيام
رجل أمن في ريف السويداءالمصدر: رويترز
فريد كمال
فريد كمال
23 يوليو 2025، 10:48 ص

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية تفاصيل صفقة تبادل للأسرى السوريين ما بين الدروز والعشائر، توسطت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.

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 وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة إطلاق سراح المئات من الأسرى السوريين من الجانبين، الذين جرى اعتقالهم خلال أحداث السويداء الأخيرة.

ووفق الصحيفة، شارك مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خلال الأيام الأخيرة في محادثات بين الدروز والعشائر في سوريا لإبرام صفقة التبادل.

وأضافت أن المسؤول الإسرائيلي كان مختصًا بالتواصل مع الطائفة الدرزية، بينما تُجري أطراف ثالثة، من بينها أمريكيون، مفاوضات مع النظام السوري والعشائر.

وأكدت يسرائيل هيوم أن الأحداث الأخيرة في السويداء عززت القناعة الأمنية لدى تل أبيب بضرورة استمرار سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة في سوريا على المدى القريب، خشية أي نشاط من "الميليشيات" ضد المستوطنات الإسرائيلية.

 وأوضحت القيادة السياسية والأمنية، وفق التقرير، أنه ثبت أن إسرائيل بحاجة إلى مناطق عازلة على كافة الحدود لحماية المستوطنات الإسرائيلية الحدودية.

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