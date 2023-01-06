السودان.. خطف واغتصاب ابنة الأمين العام للجنة إزالة تمكين نظام البشير

اغتصب مجهولون في السودان، اليوم الجمعة، ابنة الأمين العام للجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الطيب عثمان بعد اختطافها من أمام منزل أسرتها في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أعلنه والدها.

وأشعلت الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، ووجدت واقعة خطف واغتصاب الفتاة إدانة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا الحادثة بالغريبة والدخيلة على المجتمع السوداني والصراع السياسي في البلاد.