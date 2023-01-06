السودان.. خطف واغتصاب ابنة الأمين العام للجنة إزالة تمكين نظام البشير
اغتصب مجهولون في السودان، اليوم الجمعة، ابنة الأمين العام للجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الطيب عثمان بعد اختطافها من أمام منزل أسرتها في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أعلنه والدها.
وأشعلت الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، ووجدت واقعة خطف واغتصاب الفتاة إدانة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا الحادثة بالغريبة والدخيلة على المجتمع السوداني والصراع السياسي في البلاد.
وقال والد الضحية "الطيب عثمان" إن مجهولين اختطفوا ابنته البالغة من العمر 15 عامًا وتدرس بالمرحلة الثانوية من أمام منزله بضاحية المعمورة جنوب العاصمة الخرطوم، قبل العثور عليها، نهار اليوم الجمعة، بجسر المنشية الرابط بين العاصمة الخرطوم ومنطقة شرق النيل وهي بحالة يرثى لها.
وأوضح "عثمان" لموقع دارفور 24 المحلي أن "المجرمين اغتصبوا ابنته وحمَّلوها رسالة بقولهم قولي لأبيك نحن قادرون أن نصل إليه"، معربًا عن حزنه العميق لما قال عنه إنه أسلوب لا يشبه السودانيين، ومعتبرًا أن الحادثة تصفية للخصومات السياسية.
وتقدمت أسرة المجنى عليها ببلاغ لدى الشرطة التي باشرت تحرياتها لكشف ملابسات القضية.
وتأتي الحادثة بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق ورشة ”تفكيك التمكين“ ، الإثنين المقبل، وينتظر أن تناقش الورشة قانون التفكيك، والهيكل الإداري، وتقييم تجربة اللجنة في المركز والولايات واللجان الفرعية.
وتعليقًا على الحادثة قال القيادي في لجنة إزالة التمكين المجمّدة صلاح مناع: "ما حدث، اليوم لأحد، أفراد أسرة عضو في لجنة إزالة التمكين مع بداية الورشة التمهيدية للتفكيك، يعد تحولًا خطيرًا في الصراع ضد حزب البشير المؤتمر الوطني، والأمن الشعبي - الجناح العسكري للحزب بحسب المتداول".
وأضاف مناع في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالتهم وصلت بأن قرار المواجهة والاستهداف الشخصي قد تم اتخاذه".
وأعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، يوم الخميس، عن تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية، اعتبارًا من 8 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وجدد بيان صادر عن مركزية الحرية والتغيير، عن تمسكه بمؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام، الـ 30 من حزيران/ يونيو الذي سيعقد في الفترة من 9 - 12 كانون الثاني/ يناير، ومن ثم إكمال القضايا الأربع المتبقية، وفقًا لما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية.