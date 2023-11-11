كلمة حسن نصرالله.. رسالة طمأنة جديدة لإسرائيل

"رهن القرار الإيراني"

ومن وجهة نظر دكتور العلوم السياسية الأردني بدر عارف الحديد، فإن كلمة نصرالله اليوم، "لم تنل ربع الترقب والاهتمام والمتابعة كما حدث بشأن خطابه في الثالث من الشهر الحالي والذي قال إنه انتهى بخيبة أمل واسعة وانتقادات حادة، كون المتوقع حينها كان اتخاذ الحزب موقفا تصعيديا واضحا في الصراع الدائر".

وأضاف الحديد لـ"إرم نيوز" في رده على سؤال حول الجديد بكلمة نصرالله اليوم، أن الجديد من وجهة نظره، هو إرسال المزيد من الرسائل وربما التطمينات بأن حزبه لن يوسع عملياته العسكرية ضد إسرائيل، وستبقى على إيقاعها المحدود والمتقطع.

وأشار إلى أن نصرالله حرص على استعراض القوة بحديثه عن ترسانة الحزب العسكرية كصواريخ بركان والكاتيوشا والمسيرات الهجومية، فيما بدت أنها رسائل تحذيرية لإسرائيل.

لكن الحديد يرى أنه بكل الأحوال، "يبقى سيناريو توسيع حزب الله لعملياته العسكرية رهن القرار الإيراني ومصالح طهران قبل كل شيء"، ومعتبرا في الوقت ذاته "أن أي خطاب لنصرالله في ضوء الحرب وتطوراتها لن يخرج عن السياق الإيراني".