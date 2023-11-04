"وفا": 51 شخصا لقوا حتفهم بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي بغزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 51 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال لقوا حتفهم فيما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مساء السبت.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن "عشرات الأشخاص استشهدوا وأصيبوا جراء قصف عنيف على المخيم"، مشيرة إلى أن جلهم من الأطفال والنساء.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن هناك عددا كبيرا ما زال تحت الأنقاض بمخيم المغازي.