واشنطن تعلق على استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

أعلنت واشنطن "قلقها" إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في تصريح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إن واشنطن "ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تلك المسألة".

وفي الأثناء، قال البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) إنه "لا يستطيع الآن التحقق إن كانت القنابل أمريكية"، وأشار إلى أن واشنطن لم تزود إسرائيل بتلك القنابل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن اتهمت منظمات دولية، بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل باستخدام قذائف الفوسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.