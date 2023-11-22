أمير قطر يؤكد لبايدن استمرار مساعي خفض التصعيد في غزة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استمرار مساعي بلاده "لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في قطاع غزة"، وذلك وخلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشاد أمير قطر "بالدور المهم للرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية في التوصل للاتفاق بين الأطراف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة إن بايدن شكر الأمير تميم على جهود دولة قطر في الوساطة المشتركة بين إسرائيل وحماس، والتي أسفرت عن اتفاق هدنة إنسانية في غزة.

وثمّن الرئيس الأمريكي دور نظيره القطري "الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.