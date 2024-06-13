وسط فوضى التسليح.. "المقاومة الشعبية" تتمرد على الجيش السوداني

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وحليفته ميليشيا "المقاومة الشعبية"، أمس الأربعاء، في منطقة "الباوقة" بولاية نهر النيل، اضطُر الجيش على إثرها للانسحاب من المنطقة، وقال خبراء لـ"إرم نيوز" إن ما حدث في ولاية نهر النيل هو مؤشر تمرد على قرارات الجيش السوداني، ما يعرقل أي جهود مرتقبة لوقف إطلاق النار عبر طاولة التفاوض.

وقالت مصادر محلية، إن قائد المجموعة المسلحة التي اشتبكت مع الجيش السوداني هو أحد القادة الميدانيين لميليشيا "المقاومة الشعبية"، حيث انضم لها منذ بداية تشكيلها، لكنه أعلن رفضه لسيطرة حزب المؤتمر الوطني المحلول على القرار داخل المقاومة الشعبية.

وأشارت المصادر إلى أن المجموعة المسلحة سبق أن اشتبكت مع قوات تتبع للشرطة السودانية، ثم أعلن قائدها عدة قرارات، من بينها إغلاق منطقة "الباوقة"، وإقامة بوابات دخول وخروج تحرسها قواته بينما يمنع دخول بقية الأطراف العسكرية.

وقال القيادي في حزب الأمة القومي، عروة الصادق، إن ما حدث في منطقة "الباوقة" في محلية العبيدية بولاية نهر النيل، هو من نتائج مظاهر التسليح خارج سلطة الدولة.