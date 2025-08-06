"الدعم السريع" تُكذّب مزاعم وجود "مرتزقة" في صفوفها

كذّبت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، مزاعم مليشيات "الحركة الإسلامية" عن وجود "مرتزقة" تقاتل بصفوف الأولى.

وأضافت القوات في بيان نشرته على موقعها أن هذه الاتهامات جاءت بعد "انتصارات ميدانية كاسحة على جيش الحركة الإسلامية ومليشيات الارتزاق المسلح" في كردفان.

وأشارت إلى أن "الإعلان الرسمي عن حكومة (تأسيس) شكل حافزاً إضافياً لأبطالنا لخوض معارك بطولية جسّدت أسمى معاني التضحية والإقدام، وتقدمت قواتنا من جميع المحاور صوب مدينة الأبيض، حاضرة شمال كردفان، وتمكنت من تحرير عدد من المناطق في معارك اليوم ولا زال الزحف مستمراً".

ودعا البيان "مواطني مدينة الأبيض، إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها لأي سبب من الأسباب"، مؤكدا أن قوات الدعم السريع "ستعمل على تأمين المدينة وتوفير الحماية الكاملة لسكانها".

ودعتهم كذلك إلى "الابتعاد عن مقار جيش الحركة الإسلامية ومليشياته، وعن أماكن تمركز حركات الارتزاق المسلح، حفاظًا على سلامتهم".

وأشارت "الدعم السريع" إلى أنها "تتحلى بأقصى درجات الانضباط والمسؤولية، التزاماً بالقانون الدولي الإنساني، وعملاً بتوجيهات قيادتها المستديمة في حماية المدنيين وصون حقوقهم".

وأضاف البيان: "نؤكد مرة أخرى، لكل المواطنين والإدارات الأهلية والأعيان، أن معركتنا ليست ضد أي جهة أو مكوّن من أبناء الوطن، وإنما هدفنا الواضح هو القضاء على جيش الحركة الإسلامية ومليشياته الإرهابية، وحركات الارتزاق التي تهدد أمن واستقرار البلاد".