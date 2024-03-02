خبير إستراتيجي: خطة إسرائيلية جديدة لمواجهة إيران بعد 7 أكتوبر

وأضاف خلف أن العمليات الاستباقية لا تقتصر على سوريا فقط، إذ استهدفت إسرائيل قيادات لحماس وميليشيا حزب الله ومواقع عسكرية للميليشيا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وفي قلب بيروت.

في الحالة السورية تحديدا، يرى خلف، أن صناع القرار في إسرائيل على المستوى الإستراتيجي والعملياتي اعتبروا أن مواقع تواجد الميليشيات ومخازن الأسلحة في سوريا، إضافة الى مطار دمشق المدني، من خطوط الإمداد الرئيسة بين طهران وميليشياتها، وتمثل مركز الثقل في التواجد الإيراني في المنطقة.

وتمثل سوريا بالنسبة لإسرائيل القاعدة الرئيسة ومحطة الوصول الأولى للإمدادات العسكرية القادمة من إيران أو العراق باتجاه ميليشيات إيران على الحدود الإسرائيلية الشمالية، بحسب الخبير الإستراتيجي.

ولفت خلف إلى أن الهجمات تعد رسالة مزدوجة لدمشق وطهران في الوقت ذاته، إذ تشكل قدرة إسرائيل على الوصول واستهداف العديد من المواقع في العمق السوري، تهديدا واضحًا للدولة، وورقة ضغط لمنعها من مواصلة فتح أراضيها وبنيتها التحتية أمام إيران وميليشياتها.

ونفذت إسرائيل نحو 17 هجمة على مواقع في سوريا بعد هجوم حماس، وأسفرت عن أضرار كبيرة في المطارات الرئيسة في دمشق ومحيطها، ومواقع تخزين الأسلحة والذخائر، إضافة لمقتل عناصر من الحرس الثوري وميليشيا حزب الله، إضافة لعسكريين إيرانيين.