خبير إستراتيجي: خطة إسرائيلية جديدة لمواجهة إيران بعد 7 أكتوبر
تبنت إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، إستراتيجية استباقية قائمة على مواجهة "الجهات المعادية"، وتحديدا الحرس الثوري الإيراني وميليشيات إيران في المنطقة، في توجه يبدو أنه يعود للدروس المستفادة بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لما يراه الخبير الإستراتيجي أحمد صالح خلف.
ويقول المتحدث لـ"إرم نيوز" إن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تقوم على مواجهة الميليشيات في مواقعها، عبر استهداف خطوط الإمداد بشكل استباقي ومستودعات ومخازن الأسلحة عطفا على الدروس المستفادة من الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية.
وأضاف خلف أن العمليات الاستباقية لا تقتصر على سوريا فقط، إذ استهدفت إسرائيل قيادات لحماس وميليشيا حزب الله ومواقع عسكرية للميليشيا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وفي قلب بيروت.
في الحالة السورية تحديدا، يرى خلف، أن صناع القرار في إسرائيل على المستوى الإستراتيجي والعملياتي اعتبروا أن مواقع تواجد الميليشيات ومخازن الأسلحة في سوريا، إضافة الى مطار دمشق المدني، من خطوط الإمداد الرئيسة بين طهران وميليشياتها، وتمثل مركز الثقل في التواجد الإيراني في المنطقة.
وتمثل سوريا بالنسبة لإسرائيل القاعدة الرئيسة ومحطة الوصول الأولى للإمدادات العسكرية القادمة من إيران أو العراق باتجاه ميليشيات إيران على الحدود الإسرائيلية الشمالية، بحسب الخبير الإستراتيجي.
ولفت خلف إلى أن الهجمات تعد رسالة مزدوجة لدمشق وطهران في الوقت ذاته، إذ تشكل قدرة إسرائيل على الوصول واستهداف العديد من المواقع في العمق السوري، تهديدا واضحًا للدولة، وورقة ضغط لمنعها من مواصلة فتح أراضيها وبنيتها التحتية أمام إيران وميليشياتها.
ونفذت إسرائيل نحو 17 هجمة على مواقع في سوريا بعد هجوم حماس، وأسفرت عن أضرار كبيرة في المطارات الرئيسة في دمشق ومحيطها، ومواقع تخزين الأسلحة والذخائر، إضافة لمقتل عناصر من الحرس الثوري وميليشيا حزب الله، إضافة لعسكريين إيرانيين.
وقال الخبير الإستراتيجي إن الضربات الإسرائيلية تمثل استمرارا للحرب بالوكالة بين تل أبيب وطهران، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بشن ضربات منذ بداية العام الثاني للأزمة السورية على مواقع عسكرية ومطارات دمشق المدنية وحلب، إضافة الى مواقع يعتقد أنها للتصنيع العسكري، بحسب التصريحات الرسمية والإعلامية الأمريكية، دون تعليقات أو تصريحات مباشرة من إسرائيل.
وبررت هذه التصريحات حينها بأن الضربات الجوية تستهدف مواقع للجيش السوري تتواجد فيها قوات إيرانية وميليشيا حزب الله، في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها لن تسمح بتواجد قوات إيرانية أو الميليشيات قرب الجولان؛ وهو ما يجعل الضربات الأخيرة ليست جديدة، وفقا لتحليل الخبير الإستراتيجي.