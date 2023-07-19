في ظل اختفائهن قسرياً.. تقارير عن انتشار "أسواق للنساء" في دارفور

وقالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، في بيان، تلقى"إرم نيوز" نسخة منه، إنها "منذ فترة، ظلت تتلقى عدة إبلاغات عن وجود أسواق للرق في شمال دارفور، حيث تعرض فيها نساء وفتيات تم أختطافهن وجلبهن من بعض المناطق المتأثرة بالحرب ومنها ولاية الخرطوم".

وأكدت الهيئة أنها "ظلت تبحث وتتقصى بصورة دقيقة عن مدى صحة وجود أسواق للرق النسائي في مناطق، مثل: الفاشر ومليط والمالحة، ولم تجد ما يؤكد ذلك".

وكشفت عن تلقيها "معلومات من مصادر موثوقة بأن العرب البدو وعناصر الميليشيات التي دخلت أثناء الحرب إلى السودان وشاركت في عمليات القتل الجزافي والنهب المسلح والسلب، اختطفت العديد من النساء والفتيات".

وأشارت إلى أن "بعض ذوي وأقارب النساء والفتيات المختطفات، وصلوا إلى مناطق في شمال دارفور ومدينة الفاشر للبحث عنهن".