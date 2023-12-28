عشرات القتلى والجرحى في سلسلة غارات على قطاع غزة

قُتل عشرات المدنيين وجرح آخرون، أغلبهم من الأطفال النساء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة، إن قصفا إسرائيليا على دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلّف عددا من القتلى والجرحى.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى مقتل جميع من كان فيها.

وأسفرت غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات عن مقتل 7 مواطنين على الأقل.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المواطنين، أغلبهم من الأطفال والنساء.