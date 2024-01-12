كيف علق اليمنيون على الغارات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين؟ (فيديو)

دخل اليمن مع بدء الهجمات الأمريكية البريطانية المشتركة، ضد أهداف تابعة للحوثيين في البلاد، منعطفًا جديدًا، يُهدد بمضاعفة تعقيد أزمته السياسية وزيادة أوضاعه الإنسانية سوءًا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنّ الضربات المشتركة استهدفت أهدافًا عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، بهدف تعطيل وإضعاف قدراتهم التي تعرّض البحار للخطر، وتهدد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.

وأشار في بيان نشرته الوزارة الأمريكية، إلى أن المواقع المُستهدفة "مرتبطة بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية".