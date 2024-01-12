كيف علق اليمنيون على الغارات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين؟ (فيديو)
دخل اليمن مع بدء الهجمات الأمريكية البريطانية المشتركة، ضد أهداف تابعة للحوثيين في البلاد، منعطفًا جديدًا، يُهدد بمضاعفة تعقيد أزمته السياسية وزيادة أوضاعه الإنسانية سوءًا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنّ الضربات المشتركة استهدفت أهدافًا عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، بهدف تعطيل وإضعاف قدراتهم التي تعرّض البحار للخطر، وتهدد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.
وأشار في بيان نشرته الوزارة الأمريكية، إلى أن المواقع المُستهدفة "مرتبطة بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية".
وذكرت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، أن الغارات الأمريكية البريطانية، تركزت على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في 6 محافظات يمنية، هي العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة، وحجة، وتعز، وذمار، وصعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، لكن لم يُعرف بعد حجم الأضرار التي أوقعتها الغارات.
وتسببت الضربات في حالة من الجدل الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لردع الحوثيين ومستنكر لهجوم ضد الأراضي اليمنية، إذ يرى سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" محمد جميح، إن ضرب البر لن يجلب الأمان للبحر.
وقال في منشور على منصة "إكس"، إن "واشنطن تعرف أن سلام الشرق الأوسط يتمثل في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، وإجبارها على تنفيذ القرارات الدولية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، هذا هو طريق السلام الوحيد وليس توجيه ضربة عسكرية لليمن سيقف ضدها كل اليمنيين، مهما اختلفوا".
من جهته، عبّر المحلل العسكري، وضاح العوبلي، عن استغرابه من تداول وسائل إعلام أمريكية وبريطانية مساء أمس الخميس، عن تسريبات عسكرية تكشف موعد الهجمات ضد الأهداف الحوثية والمناطق المستهدفة، قبل موعد انطلاقها بساعات.
وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "كعسكريين من دول العالم الثالث نستهجن ونستغرب التسريبات العسكرية الأمريكية المسبقة بشأن طبيعة ونوع ومسرح الأهداف الحوثية المقرر استهدافها، وبالتفاصيل المملة، ما تعودنا على استرسال مفضوح ومكشوف كهذا الذي يمارسه الساسة والقادة العسكريون في أمريكا وبريطانيا خلال الفترة الأخيرة".
فيما نشر وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي، على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثّق الغارات الأمريكية البريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في محافظة صعدة.
وعلق عليه بالقول: "هذا مستقبل اليمن مع الحوثي، كلما تنتهي حرب تبدأ أخرى، يتحدثون عن الصمود وهم في المخابئ، يجمعون المليارات ويبنون العمارات، ومن يعاني هو الشعب ودائمًا يتهمونه بالارتزاق والعمالة إذا طلب الراتب".
ويعتقد المحلل العسكري، العميد خالد النسي، أن "الضربة الأمريكية البريطانية إذا لم تكن البداية للقضاء على الحوثيين نهائيًا فهذا يعني تثبيتهم كقوة عسكرية وسلطة أمر وسيخرجون أكثر قوة وسيتعاملون مع جميع القوى المحلية والإقليمية بمنطق المنتصر وسيفرضون شروطهم على الجميع، المرحلة مفصلية ينتهي الحوثي أو يسيطر على كل شيء".
في المقابل، يقول وكيل وزارة العدل لدى الحكومة الشرعية، فيصل المجيدي، في منشور على منصة "إكس"، إنه لا يمكن القبول بأي تدخل عسكري أمريكي بريطاني لضرب اليمن، "فقط اليمنيون هم المعنيون بتحرير بلادهم من المليشيا العنصرية".
بينما يشير الصحفي، همدان العليي، إلى وقوفه "ضد أي ضربة دولية بقيادة أمريكا تستهدف مواقع في اليمن، سواء كانت مواقع خاضعة للحوثيين أو غيرهم، اليمنيون -فقط- معنيون بمواجهة هذه العصابة العنصرية الإرهابية".