النرويج: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة

عبر وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاد بلاده بأن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

وقال بارث إيدي في مقابلة صحفية إنه رغم تأييد أوسلو لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب الالتزام بالقانون الإنساني، موضحًا أن هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة، لتجنب إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف من الإمارات: "نعتقد أن هذا التناسب وهذا التمييز لم يُحترم بشكل كامل في بعض الحالات".

ولم يكن لدى سفارة إسرائيل في أبوظبي تعليق فوري، لكنها تقول إن قواتها لا تستهدف المدنيين.