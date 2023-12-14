استطلاع يظهر ارتفاع تأييد الفلسطينيين لحماس منذ 7 أكتوبر

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة فلسطينية تحظى باحترام أن نحو ثلاثة من كل أربعة فلسطينيين يعتقدون أن هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان صائبًا، كما أظهر أن الحرب التي تلته على قطاع غزة زادت من نسب التأييد للحركة في القطاع وفي الضفة الغربية.

وما خلُص إليه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، نُشر في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من الزيادة الحادة في أعداد القتلى والمصابين من المدنيين الفلسطينيين في حملة إسرائيل العسكرية ضد حماس، والتي دخلت شهرها الثالث.

وقال 72% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن قرار حماس شن الهجوم عبر الحدود على جنوب إسرائيل كان "صائبًا" بالنظر لنتيجته حتى الآن، بينما قال 22% إنه "خاطئ"، أما النسبة الباقية فكانت لمن لم يحسموا رأيهم أو لم تكن لديهم إجابة.