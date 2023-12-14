استطلاع يظهر ارتفاع تأييد الفلسطينيين لحماس منذ 7 أكتوبر
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة فلسطينية تحظى باحترام أن نحو ثلاثة من كل أربعة فلسطينيين يعتقدون أن هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان صائبًا، كما أظهر أن الحرب التي تلته على قطاع غزة زادت من نسب التأييد للحركة في القطاع وفي الضفة الغربية.
وما خلُص إليه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، نُشر في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من الزيادة الحادة في أعداد القتلى والمصابين من المدنيين الفلسطينيين في حملة إسرائيل العسكرية ضد حماس، والتي دخلت شهرها الثالث.
وقال 72% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن قرار حماس شن الهجوم عبر الحدود على جنوب إسرائيل كان "صائبًا" بالنظر لنتيجته حتى الآن، بينما قال 22% إنه "خاطئ"، أما النسبة الباقية فكانت لمن لم يحسموا رأيهم أو لم تكن لديهم إجابة.
وخلُص المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن التأييد لحماس حاليًا، مقارنة باستطلاع سابق للحرب، ارتفع في قطاع غزة وزاد لأكثر من ثلاثة أمثال في الضفة الغربية، التي تشهد أيضًا أعلى مستويات من العنف في سنوات، بوقوع اشتباكات دامية بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين وبين المستوطنين والفلسطينيين.
وأعرب 52% من المشاركين من قطاع غزة، و85% من المشاركين في الضفة الغربية، أي 72% من كل المشاركين الفلسطينيين إجمالًا، عن رضاهم عن دور حماس في الحرب، بينما أعرب 11% فقط عن رضاهم عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وشهد عباس تراجعًا كبيرًا في التأييد الشعبي له، في ظل جمود لما يقرب من عقد في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة لقيام دولة فلسطينية.
وأظهر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 44% من المشاركين من سكان قطاع غزة يقولون إن لديهم ما يكفي من الغذاء والمياه ليوم أو اثنين، بينما قال 56% إنهم ليس لديهم ذلك.
وقال ما يقرب من ثلثي المشاركين من قطاع غزة، أي نحو 64%، إن فردًا من أُسرهم قُتل أو أُصيب في الحرب.